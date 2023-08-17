Нацгвардейцы отбили атаки РФ на Купянском направлении и уничтожили около десятка оккупантов

На Купянском направлении российские войска продолжают предпринимать попытки прорвать оборону подразделений Нацгвардии, чтобы создать условия для дальнейшего наступления. Однако их действия не имеют успеха.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Несмотря на мощное огневое влияние противника воины-гвардейцы 32-го полка продолжали мужественно отражать атаки противника. Чем обеспечили удержание определенных рубежей на одном из главных направлений действия штурмовых отрядов врага", - рассказал Уршалович.

По его словам, вчера вечером диверсионно-разведывательная группа россиян пыталась провести разминирование переднего края одной из позиций 32 полка Нацгвардии с целью создания условий для дальнейшего наступления.

Однако подразделением аэроразведки была своевременно обнаружена и уничтожена с помощью дистанционного подрыва. Потери врага составили около 10 человек.

Ситуация на Купянском направлении

Отметим, военное руководство несколько недель назад заявило, что оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ отражают атаки врага.

Британская разведка объясняла, что "большое наступление" под Купянском, которое оккупанты анонсировали еще весной, вероятно, связано с тем, что РФ не покидает планы выйти на админграницы Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска продолжают сдерживать наступление российских кафиров на Купянском и Лиманском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.