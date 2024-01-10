Нацгвардейцы с помощью дронов уничтожают российские танки и бронированные машины (видео)
Бойцы Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать российские танки и бронетранспортеры. Для этого они активно используют беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
"Даже в лютые морозы до -20 бойцы Национальной гвардии Украины продолжают ликвидацию оккупантов. В частности, с воздуха", - говорится в сообщении.
На видео - результаты работы аэроразведчиков 27 Печерской бригады НГУ.
Результат работы украинских воинов
В течение недели бойцы уничтожили:
- 3 боевые бронированные машины;
- 2 танка;
- бронетранспортер;
- 152-мм САУ 2С3 "Акция".
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру среды, 10 января, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 366 790 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 12 артсистем и 13 ББМ.
За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 42 единицы военной техники врага.
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