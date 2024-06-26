В Нацгвардии показали, как выглядит логистика РФ на Харьковском направлении

"На видео небольшой фрагмент дороги, по которой оккупанты осуществляют основные логистические задачи. Как вы видите на небольшом участке метров в 200 дороги, стоит 4 уничтоженных автомобиля, минимум 4 убитых российских солдата и разорванный неустановленный броневик на "гусенице", - рассказал он.

Так, по словам Пивненко, выглядит почти весь логистический маршрут.

"Наши бойцы-спецназначители Нацгвардии делают для россиян здесь ад", - констатировал генерал.