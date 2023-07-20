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Нацгвардия уничтожила скопление вражеских сил в районе Сватового

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Четверг 20 июля 2023 12:55
Нацгвардия уничтожила скопление вражеских сил в районе Сватового Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На прошлой неделе, в окрестностях одного из населенных пунктов в районе Сватово, Нацгвардейцы уничтожили скопление вражеских сил и заставили врага отступить в глубину обороны.

Об этом рассказал представитель Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Как рассказал Уршалович, сегодня на Купянском и Лиманском направлениях агрессор пытается проверить устойчивость обороны наших воинов. Также пытался прорвать рубежи и вклиниться в боевые порядки, однако его попытки не имели успеха и были отбиты.

"За прошедшую неделю по подразделениям Национальной гвардии на указанных направлениях российские оккупанты 9 раз применяли авиацию и около 700 раз танки, РСЗО и ствольную артиллерию. Несмотря на мощное огневое воздействие противника воины-гвардейцы профессионально выполняют боевые задачи", - отметил Уршалович.

Во время воздушной разведки в лесном массиве на окраине одного из населенных пунктов в районе Сватово Нацгвардейцы обнаружили скопление сил и средств противника, в частности:

  • батарею 152-мм самоходных артиллерийских систем 2С19;
  • 2 полевых пункта управления врага.

"После огневого поражения выявленных целей подтверждено, что противник, понеся существенные потери в живой силе и технике, отступил в глубину своей обороны", - добавил представитель Главного управления Нацгвардии.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины продолжают ведение контрнаступательных операций сразу по нескольким направлениям, а также заставили врага отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Василовки.

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще около 530 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 240 тысяч единиц личного состава.

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