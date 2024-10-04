Нацгвардия уничтожила ДРГ россиян на багах на Покровском направлении (видео)

Ситуация на фронте

За 3 октября на фронте состоялось 142 боя. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Покровском направлении.

В частности, по данным Института изучения войны, на фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов к востоку и юго-востоку от Покровска и к югу от Северска в Донецкой области.

В то же время, как ранее отмечали в Центре противодействия дезинформации, ВСУ остановили наступление российской армии под Покровском Донецкой области. Также известно еще об одном успехе украинских военных.

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