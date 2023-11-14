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Нацгвардия взяла в плен четырех оккупантов на Запорожском направлении (фото)

Архивное фото: Нацгвардия взяла в плен четырех окупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силам обороны Украины удалось взять в плен четырех оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что это результат работы бойцов бригады "Спартан" Гвардии наступления на Запорожском направлении.

Фото: Пленные оккупанты (facebook.com/mvs.gov.ua)

Они пополнили обменный фонд четырьмя военнослужащими Российской Федерации.

Украинские бойцы часто берут в плен оккупантов

Недавно снайперская пара 3 отдельного полка специального назначения во время работы на Луганском направлении захватила в плен 19 россиян.

Также воины Национальной гвардии Украины пленили трех оккупантов на Бахмутском направлении. Один из россиян самостоятельно пришел после получения ранения.

Недавно командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что более десятка оккупантов сдались в плен на Таврическом направлении.

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