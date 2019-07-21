Нацгвардія посилено охороняє АЕС, суди і посольства у день виборів

У зв'язку із проведенням виборів в Раду Національна гвардія України взяла під посилену охорону ядерні об’єкти, суди і посольства. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Микола Балан під час брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, також забезпечується охорона громадського порядку в день дострокових парламентських виборів.

"Нацгвардія продовжує виконувати поставлені бойові завдання. Що стосується 21 липня, у день виборів, посилено охорону особливо важливих державних об’єктів, у тому числі ядерних, посилено охорону дипломатичних посольств та консульств, забезпечується охорона громадського порядку, взято під охорону суди та установи системи органів правосуддя", - зазначив Балан.

Нагадаємо, Комітет виборців України повідомив, що в день голосування найбільш поширені порушення - наявність незаконної агітації та незаконні дії окремих виборчих комісій. Зокрема, найбільша кількість матеріалів незаконної агітації поширюється від імені політичних партій "Слуга Народу", "Опозиційна платформа за Життя" та "Опозиційний блок" та є проблеми у роботі деяких комісій.

Крім того, РБК-Україна писало, що станом на ранок 21 липня досі не відкрилися 8 виборчих дільниць, на яких мають пройти позачергові вибори.