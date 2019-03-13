Нацгвардія США зацікавилася в регіональному кіберцентрі Литви, - Грібаускайте

Фото: Даля Грібаускайте (lrp.lt)

За її словами, американські експерти готові сприяти забезпеченню безпеки кібернетичного простору країни

Національна гвардія штату Пенсільванія (США) виявила інтерес до перспективи співпраці з регіональним центром комп'ютерної безпеки, який створюється Литвою в Каунасі. Про це за підсумками зустрічі в штабі американського формування президент балтійської республіки Даля Грібаускайте, передає РБК-Україна з посиланням на її прес-службу.

За її словами, американські експерти готові сприяти забезпеченню безпеки кібернетичного простору Литви.

"Національна гвардія штату Пенсільванія володіє ефективними кібернетичними силами і виявляє зацікавленість в участі в діяльності регіонального центру кібербезпеки, який відкривається в Каунасі", - заявила Грібаускайте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина нарощує військові кіберспроможність, щоб реагувати на російську гібридну загрозу, націлену на німецькі війська, розгорнуті в Литві. Так, союзники НАТО звинувачують РФ у використанні методів "гібридної війни", в тому числі підривної діяльності, пропаганди і кібервійни, щоб підірвати Захід, не викликавши повного військового відповіді НАТО.