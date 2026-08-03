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Нацгвардия США будет бороться с дронами: что умеет система Anduril

10:21 03.08.2026 Пн
2 мин
На что способна система противодействия дронам в США?
aimg Лев Шевченко
Фото: армия США (сайт US Army)

Нацгвардия США получила современные мобильные системы по борьбе с беспилотниками от компании Anduril для защиты критической инфраструктуры и военных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Усиление защиты внутри страны

Новое оборудование было передано Нацгвардии штата Вашингтон после завершения учений на базе Кэмп-Мюррей. Комплексы значительно расширяют возможности военных выявлять, отслеживать и нейтрализовать несанкционированные дроны.

В Пентагоне подчеркивают, что коммерческие БПЛА стали доступны для потенциальных противников. Это создает прямую угрозу аэропортам, энергетическим объектам, военным базам и местам массового скопления людей.

Дополнительным стимулом к ускорению этой программы стал опыт войны в Украине, где даже дешевые гражданские дроны радикально изменили ситуацию на поле боя.

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Как работает система против дронов

Мобильный комплекс от Anduril объединяет несколько типов датчиков в одну сеть:

  • оптическая башня (Long Range Camera Tower) отвечает за визуальное наблюдение на больших расстояниях;

  • детектор WISP находит низколетящие и малые БПЛА, эффективно отсеивая птиц и бытовые помехи;

  • радиочастотный сенсор Pulsar сканирует эфир, находит сигнал между дроном и пилотом и определяет их координаты;

  • платформа Lattice – искусственный интеллект, собирающий все данные в единую картину для оператора и автоматически оценивающий уровень угрозы.

Благодаря такой архитектуре военные смогут мгновенно обмениваться информацией с ФБР, Министерством внутренней безопасности и полицией.

Ранее сообщалось, что армия США открыла в Форт-Блиссе первую из десяти казарм, напечатанных на 3D-принтере. В Пентагоне считают, что технология позволит быстрее и дешевле строить энергоэффективное жилье для военнослужащих.

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