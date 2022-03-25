Чернівецька прокуратура передала на потреби армії 37 автомобілів та 15 тонн дизеля
Чернівецька прокуратура в рамках кримінальних проваджень вилучила і передала на потреби Збройних Сил України 37 автомобілів. Крім того, українським військовим передали 15 тонн дизельного палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
" За ініціативи Чернівецької обласної прокуратури 37 автомобілів, вилучених у ході досудового розслідування кримінальних проваджень, передано у користування Збройних Сил України та Нацгвардії", - йдеться у повідомленні.
Також у межах розслідування кримінальної справи вилучено 15 тонн дизельного палива, яке передали на потреби української армії.
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