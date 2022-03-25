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Чернівецька прокуратура передала на потреби армії 37 автомобілів та 15 тонн дизеля

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Чернівецька область, П'ятниця 25 березня 2022 17:58
Чернівецька прокуратура передала на потреби армії 37 автомобілів та 15 тонн дизеля Фото: в Чернівцях на потреби армії передали 37 авто і дизтопливо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чернівецька прокуратура в рамках кримінальних проваджень вилучила і передала на потреби Збройних Сил України 37 автомобілів. Крім того, українським військовим передали 15 тонн дизельного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

" За ініціативи Чернівецької обласної прокуратури 37 автомобілів, вилучених у ході досудового розслідування кримінальних проваджень, передано у користування Збройних Сил України та Нацгвардії", - йдеться у повідомленні.

Також у межах розслідування кримінальної справи вилучено 15 тонн дизельного палива, яке передали на потреби української армії.

Нагадаємо, представник Міноборони США заявив, що у Росії закінчуються крилаті ракети повітряного базування.

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