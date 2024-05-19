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Нацгвардия показала, как выбивает россиян из лесополос в Харьковской области (видео)

Фото: Нацгвардия уничтожает оккупантов в лесополосах в Харьковской области (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне, наступая в Харьковской области, пытаются прятаться от украинских дронов в лесополосах. Но бойцы Нацгвардии выбивают врага и из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины.

Так, в Харьковской области враг пытается скрываться от разведывательных и ударных БПЛА используя лесополосы или другие зеленые насаждения.

"Однако спецназназовцы 2 отряда ЦСН "Омега" внимательно отслеживают передвижение россиян и точно отрабатывают с FPV-дронов", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине

Как рассказали в Генштабе ВСУ,  за минувшие сутки общие потери агрессора в Харьковской области составили 209 оккупантов, 43 единицы техники.

Украинские защитники уничтожили боевую бронированную машину, четыре артсистемы, 11 автомобилей и 11 БпЛА.

Отметим, что за последнюю неделю ВСУ ликвидировали 10 тысяч российских военных и сбили четыре самолета.

Кроме того, 19 мая стало известно, что ВСУ уничтожили еще один российский корабль "Ковровец".

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