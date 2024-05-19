Нацгвардия показала, как выбивает россиян из лесополос в Харьковской области (видео)

Россияне, наступая в Харьковской области, пытаются прятаться от украинских дронов в лесополосах. Но бойцы Нацгвардии выбивают врага и из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины.
Так, в Харьковской области враг пытается скрываться от разведывательных и ударных БПЛА используя лесополосы или другие зеленые насаждения.
"Однако спецназназовцы 2 отряда ЦСН "Омега" внимательно отслеживают передвижение россиян и точно отрабатывают с FPV-дронов", - говорится в сообщении.
Как рассказали в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки общие потери агрессора в Харьковской области составили 209 оккупантов, 43 единицы техники.
Украинские защитники уничтожили боевую бронированную машину, четыре артсистемы, 11 автомобилей и 11 БпЛА.
Отметим, что за последнюю неделю ВСУ ликвидировали 10 тысяч российских военных и сбили четыре самолета.
Кроме того, 19 мая стало известно, что ВСУ уничтожили еще один российский корабль "Ковровец".
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