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Нацгвардия Норвегии будет обучать военнослужащих ВСУ

Фото: военные ВСУ пройдут обучение в Норвегии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Норвежские инструкторы из Национальной гвардии приступили к обучению ста военнослужащих Вооруженных Сил Украины по военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Эта подготовка увеличит преимущество Украины России, если дело дойдет до отправки хорошо мотивированных и подготовленных военных на поле боя. Отмечается, что курс первый из нескольких, где украинские военные получат качественную профессиональную подготовку в Норвегии в течение четырех интенсивных недель.

Полковник Йенс, набиравший инструкторов и подготовивший все необходимое для обучения, заявил, что у украинских солдат будет возможность встретиться с профессиональными и квалифицированными инструкторами из Национальной гвардии и Вооруженных Сил Норвегии, которые обеспечат их качественной подготовкой.

Кроме того, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что украинские военные будут хорошо заботиться во время пребывания в Норвегии.

"В месте обучения уже готовы места для проживания и поселения. Кухня ориентирована на украинские блюда, а на тренировочном поле создана соответствующая боевая среда - окопы и опорные пункты", - рассказал полковник Йенс.

Напомним, что Норвегия ввела новый пакет санкций против России и кремлевского режима. В санкционный список попали 87 человек.

Также сообщалось, что Дания и Норвегия договорились совместно передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Они подходят для артиллерийских установок CAESAR.

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Норвегия