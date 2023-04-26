Нацгвардия Норвегии будет обучать военнослужащих ВСУ

Эта подготовка увеличит преимущество Украины России, если дело дойдет до отправки хорошо мотивированных и подготовленных военных на поле боя. Отмечается, что курс первый из нескольких, где украинские военные получат качественную профессиональную подготовку в Норвегии в течение четырех интенсивных недель.

Полковник Йенс, набиравший инструкторов и подготовивший все необходимое для обучения, заявил, что у украинских солдат будет возможность встретиться с профессиональными и квалифицированными инструкторами из Национальной гвардии и Вооруженных Сил Норвегии, которые обеспечат их качественной подготовкой.

Кроме того, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что украинские военные будут хорошо заботиться во время пребывания в Норвегии.

"В месте обучения уже готовы места для проживания и поселения. Кухня ориентирована на украинские блюда, а на тренировочном поле создана соответствующая боевая среда - окопы и опорные пункты", - рассказал полковник Йенс.