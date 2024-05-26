ВСУ контратакуют на Харьковском направлении, враг продвинулся в Донецкой области: карты ISW

Силы обороны Украины проводят контратаки на Харьковском направлении и не дают российским оккупантам продвигаться вглубь области. Вместе с тем противник продолжает давить в районе Купянска, а также Часового Яра и к западу от Авдеевки.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

25 мая у Липцев (севернее Харькова) продолжались бои, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска отступили с неопределенных позиций вблизи Липцев и что сообщения, что ВСУ в этом районе отбросили оккупантов обратно в Лукьянцы.

В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики продолжали штурм вблизи Липцев и Нескучного (восточнее Липцев), а в Минобороны РФ утверждали, что войска РФ якобы отразили украинские контратаки возле Глубокого (к северу от Липцев).

Российский блогер утверждал, что войскам РФ трудно продвигаться из-за низменностей к северу от Липцев, мало скрывающих позиции ВСУ на юге.

Действующий в Харьковской области офицер украинской разведки заявил, что российские войска ведут штурм в направлении Липцев большим количеством пехоты и при поддержке широких планирующих бомбовых ударов.

25 мая у Волчанска и в его пределах продолжались бои, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ якобы продвинулись на 150 метров возле Волчанского медицинского колледжа в центре Волчанска и на 300 метров вглубь возле Тихого, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Российские оккупанты продолжали штурмы возле Старицы (к западу от Волчанска), Волчанска и Тихого.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска якобы отбили украинские контратаки под Волчанском.

Российские блоггеры утверждали, что путинские войска уничтожили еще один мост через реку Волчья около Тихого, а ВСУ налаживают понтонные мосты через реку Волчья на Волчанском направлении.

Операция №2 - Луганская область

Сообщается, что 25 мая войска РФ продвинулись к юго-востоку от Купянска во время продолжения наступления вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная.

В Генштабе ВСУ 24 мая признавали, что противник достиг неопределенного частичного успеха вблизи Петропавловки (восточнее Купянска) и Ивановки (юго-восточнее Купянска).

25 мая российские источники заявили, что части российской 47-й танковой дивизии якобы захватили Ивановку, хотя в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на 1 км к югу от Берестового (юго-восточнее Купянска) и что якобы контролируют до 70% Берестового.

Российский блогер рассказывал, что войска РФ также продвинулись на 800 метров возле Макеевки (юго-западнее Кременной) и якобы захватили часть дороги возле Торского (к западу от Кременной).

Войска РФ продолжали штурм в районе Синьковки, возле Кисловки, Новоселовки, Стельмаховки, возле Новогоровки, Дружелюбовки, Невского, около Тернов, Ямполевки, Торского, в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Операция №3 - Донецкая область

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты вели наступательные действия на Северском направлении в районе Выемки (южнее Северского), а также вблизи Верхнекаменского и Спорного.

25 мая войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Оккупанты вели наступательные действия к северу от Часового Яра в районе Калиновки; в восточной части Часового Яра возле микрорайонов Канал и Новый; к востоку от города возле Ивановского, а также близ Клещиевки и Андреевки, и возле Шумов.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы добились какого-то успеха под Клещиевкой и пытаются войти в микрорайон Канала с юга.

Войска РФ 25 мая продолжали наступательные действия западнее Авдеевки, но подтвержденных наступлений россиян в этом районе не было.

Российское Минобороны утверждало, что войска РФ якобы захватили Архангельское, хотя в ISW оценивают, что оккупанты захватили населенный пункт еще 4 мая.

Российский источник утверждал, что путинские войска вроде бы продвинулись на 350 метров к прудам севернее Очеретино (к северо-западу от Авдеевки), но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

В Генштабе ВСУ 24 мая информировали, что российские силы добились неуточненного успеха к востоку от Евгеньевки (к северо-западу от Авдеевки).

Российские источники утверждали, что войска РФ якобы зачищают Нетайлово (юго-западнее Авдеевки) и Уманское (к западу от Авдеевки)

Российские захватчики продолжали наступательные действия в районах Калинового, Новоалександровки, Очеретино, Соловьевого, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой, у Уманского и Яснобродовки, у Невельского и Нетайлово.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские наземные обстрелы на Покровском (Авдеевском) направлении 25 мая выросли втрое по сравнению с 24 мая.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 24 мая, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах Красногоровки (к западу от города Донецка).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ вроде бы также продвинулись в районе Парасковеевки, вблизи центральной больницы в восточной Красногоровке и на 1,5 км к югу от Константиновки, но в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

Российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Красногоровки и Георгиевки, Константиновки, Парасковеевки, Новомихайловки, возле Владимировки.

Позиционные боевые действия продолжались на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского.

"Южная ось"

По сообщениям, 25 мая войска РФ продолжали наступление на запад Запорожской области вблизи Работино и Новоандреевки, а также северо-западнее Вербового.

25 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты провели несколько неудачных штурмов на восточном берегу Херсонской области, в том числе близ Крынок.

Украинский источник опроверг недавние заявления о том, что ВСУ отступили из Крінок.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в ночном своде рассказали об оперативной обстановке 25 мая на фронте, где в течение суток произошло 110 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что украинские защитники на Купянском направлении провели активные действия и имели успех, нанесли врагу существенные потери.

Добавим, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны держат российские войска под жестким огненным контролем, и истощают их потенциал.