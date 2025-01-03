В Нацбанке прокомментировали продажу "ПриватБанком" порта "Бориваж"

Национальном банке Украины заявили, что не вмешивается в дела государственных банков и регулятору не известно о каких-либо стратегиях взыскания убытков с олигархов - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий ответ НБУ.

Как известно, 23 декабря "ПриватБанк" выставил на продажу часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн.

Стартовая цена лота составляла около 3 млрд 428 млн грн. Но по результатам аукциона с участием всего одного участника его продали по сниженной стоимости - за 2 млрд грн.

По словам бывшего акционера "ПриватБанка" Алексея Мартынова, этим аукционом государству был нанесен ущерб в размере не менее 3 млрд грн.

Кроме того, "ПриватБанк" продал кредиты ООО "Бориваж", несмотря на судебный запрет и открытое уголовное дело. Покупателем стала компания, которую связывают с бизнесменом Сергеем Тигипко.

"Учитывая то, что в соответствии со статьями 1 и 7 Закона Украины "О национальном банке Украины", функция банковского надзора является едва ли не самой главной функцией НБУ, очень странно, что последний считает, что он не должен никак реагировать на ситуацию, когда государственный банк в отсутствие новоназначенного председателя правления настойчиво наносит государству убытки на миллиарды гривен, защищая интересы Коломойского И.В. и Боголюбова Г.Б.", - заявил бывший акционер и член наблюдательного совета ПАО КБ "ПриватБанк" Алексей Мартынов.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело по факту продажи "ПриватБанком" кредитов ООО "Бориваж".