Нацбанк: Україна виконала більшість вимог для нової програми з МВФ

Україна виконала більшість вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ) для укладання нової програми. Про це заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю УНІАН.

Сологуб зазначив, що у МВФ немає зауважень щодо питань монетарної політики.

"Під час візиту місії МВФ до Києва представники Фонду зустрілися з низкою державних органів, у тому числі, й НБУ. Під час зустрічі з представниками Фонду в НБУ ми обговорювали звичні питання: зростання економіки, динаміку інфляції, монетарну політику, стан банківської системи. Нових питань не було. В МВФ до нас взагалі питань немає: Нацбанк виконує цілі монетарної політики", - зауважив він.

Вын зазначив, що на технічному рівні досягнуто домовленості щодо розширеної трирічної програми фінансування.

"Більшість вимог МВФ для укладання нової програми Україна виконала. Та й робота над ще не виконаними попередніми кроками вже також майже добігла кінця", - додав Сологуб.

Зазначимо, 20 лютого експертна місія Міжнародного валютного фонду приступила до переговорів з владою України.

19 лютого повідомлялося, що команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Київ. Як заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, команда МВФ їде в Україну для обговорення технічних питань.

Як повідомляло РБК-Україна, керівництво Національного банку України і представники економічного блоку Кабінету міністрів 17 лютого знову обговорювали виконання попередніх дій (prior actions) для прийняття нової програми співпраці з МВФ на рівні Ради директорів фонду.