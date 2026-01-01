Нацбанк снизил курс злотого на 9 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) установил курс польского злотого к гривне на 2 января 11,71 гривен, что на 9 копеек ниже курса 1 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс польского злотого на 2 января 2026 года установлен на таком уровне: 11,7087 гривен за 1 злотый (-0,09 гривен по сравнению с предыдущим днем).
В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,49 гривны или на 15%.
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,74 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим рабочим днем на 11-13 копеек. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курс продажи упал на 5 копеек, а с 1 января 2025 года (9,6-10,5 гривен) они увеличились на 1,24-1,70 гривни.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ снизил курс доллара к гривне на 18 копеек. Официальный курс на 2 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,1701 гривен за 1 доллар (-0,18 грн).
Официальный курс евро упал до 49,5499 гривен за 1 евро (-0,24 грн).
На межбанке курс доллара в результате торгов 31 декабря снизился на 10-13 копеек – до 42,20-42,30 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,51-49,61 гривен (-0,26-0,29 по сравнению с предыдущим днем).
Напомним, что официальный курс злотого на 1 января был установлен на уровне 11,80 гривен, что на 1 копейку выше курса предыдущего дня.