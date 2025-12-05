ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Нацбанк снизил курс злотого на 6 копеек

Украина, Пятница 05 декабря 2025 16:30
Нацбанк снизил курс злотого на 6 копеек Фото: Курс злотого вырос до 11,58 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 8 декабря по сравнению с 5 декабря на 6 копеек – до 11,58 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,5763 гривен за 1 злотый (-0,06 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,36 гривны или на 14%.

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,75 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 5 декабря на 5 копеек. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 12 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,3-1,7 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 13 копеек. Официальный курс на 8 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,0567 гривен за 1 доллар (-0,13 грн).

Официальный курс евро составляет 48,9961 гривен за 1 евро (-0,23 грн).

Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 42,17-42,2 гривен, что на 1 копейку выше ниже курса 4 декабря. Курсы евро находятся на уровне 49,13-49,15 гривен, что на 8-9 копеек выше предыдущего дня.

