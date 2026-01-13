Нацбанк установил курс злотого ниже 12 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс злотого от рекордного значения (12 гривен) и установил его на 14 января на уровне 11,95 гривен, что на 5 копеек ниже по сравнению с 13 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Точный официальный курс польского злотого на 14 января 2026 года составляет 11,9499 гривен за 1 злотый (-0,05 гривны по сравнению с 13 января).
В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 15 копеек.
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,63 гривен и продают по 12,09 гривен. Эти курсы выросли на 1 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 30-34 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 22-23 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ снизил курс доллара к гривне на 8 копеек. Официальный курс на 14 января 2026 года достиг 43,1762 гривен за 1 доллар (-0,08 гривен). Официальный курс евро на 14 января составляет 50,3219 гривен за 1 евро (-0,20 грн).
На межбанке в результате торгов 12 января курс доллара находился на уровне 43,28 – 43,31 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 13 копеек выше закрытия торговой сессии 9 января. Курс евро на межбанке составил 50,55-50,57 гривен (+32 копейки к предыдущему дню).
Напомним, что официальный курс злотого на 13 января составил рекордное значение - 12 гривен, что на 10 копеек выше курса 12 января. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).