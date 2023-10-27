Аналитики назвали предпосылки для смягчения валютных ограничений

Рост резервов Национального банка Украины (НБУ) до 45 млрд долларов в 2024 году позволит Нацбанку продолжать постепенно смягчать валютные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение инвестиционной компании Dragon Capital.

В нем отмечается, что Dragon Capital ожидает от международных партнеров дальнейшей финансовой поддержки Украины и что они под эгидой МВФ консолидируют $40 млрд прямой бюджетной помощи в следующем году.

"Этого должно быть достаточно для финансирования дефицита бюджета, при условии, что правительство активизирует внутренние заимствования, и будет способствовать дальнейшему росту резервов НБУ до $45 млрд в 2024 году. Это позволит Нацбанку продолжать постепенно смягчать валютные ограничения", - подчеркнули в инвестиционной компании.

В то же время, аналитики подчеркнули, что объемы и темпы поступления иностранного финансирования остаются ключевыми факторами риска для экономики Украины.

"Значительное снижение финансовой помощи в 2024 году или длительная задержка с поступлением финансирования может поднять макроэкономическую стабильность, хотя накопленный запас прочности, в том числе в виде рекордно высоких резервов НБУ, позволит определенное время удерживать ситуацию под контролем", - подытожили в сообщении.

Валютная либерализация

С началом войны НБУ ввел ряд валютных ограничений как гражданам, так и предприятиям.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк Украины считает своей главной задачей обеспечение стабильного курса гривны . По его словам, НБУ делает шаги для того, чтобы начать валютную либерализацию и вернуться к более гибкому курсу гривни по отношению к доллару и инфляционному таргетированию.

НБУ примет решение о переходе к большей гибкости обменного курса только тогда, когда будут обеспечены необходимые предпосылки. Пышный сказал, что такие условия пока формируются.