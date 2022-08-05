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Нацбанк заборонив роботу понад 600 валютних обмінників

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 16:55
Нацбанк заборонив роботу понад 600 валютних обмінників Фото: Нацбанк заборонив роботу понад 600 валютних обмінників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Національний банк України анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям, чим припинив роботу понад 600 валютних обмінників. Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на НБУ.

Зокрема, "ФК "Константа м", "ДСД Фінанс", "24 онлайн" та "Фінансова гарантія" анульовано ліцензії за порушення вимог валютного законодавства. Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют.

Дві компанії - "ФК "Фінофіс" та "24 онлайн" - оштрафовано. Розмір штрафу становить 151 тисяча грн до кожної установи за виявлені порушення Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та Закону України "Про валюту і валютні операції". Також до цих двох фінансових компаній застосовані письмові застереження.

Нагадаємо, для мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни регулятор посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют). Тож регулятор розпочав позапланові виїзні перевірки структурних підрозділів установ, які мають ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій, з питань дотримання ними порядку організації та здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, визначеного регулятором.

Станом на 4 серпня 2022 року Національний банк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ. За результатами таких перевірок установлені факти недопущення членів інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки, перешкоджання у проведенні таких перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення та інші порушення. Водночас за результатами безвиїзного нагляду за небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензії Національного банку, виявлено низку грубих порушень, що полягали у здійсненні операцій всупереч постановам регулятора.

Також Національний банк України встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки). Мета цього кроку – захист прав споживачів та інших осіб через забезпечення відповідального ставлення з боку кредитодавця, нового кредитора чи колектора.

Нагадаємо, основним припущенням базового сценарію макропрогнозу Національного банку є зниження безпекових ризиків до кінця 2022 року.

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Національний банк України
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