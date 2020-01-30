Нацбанк виграв ще один суд у справі про націоналізацію ПриватБанку

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Компанія "Гарант Метиз Інвест" визнана пов'язаною з ПриватБанком особою

Національний банк України (НБУ) домігся через апеляційний суд визнання компанії "Гарант Метиз Інвест" пов'язаних із ПриватБанком особою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбанка.

Як повідомляється, під час націоналізації НБУ обміняв депозити компанії в Приватбанку на акції, які передали державі.

Зазначається, "Гарант Метиз Інвест" визнали пов'язаним з ПриватБанком особою 13 грудня 2016 року. Це рішення згодом дало можливість націоналізувати ПриватБанк, передавши всі 100% акцій державі за 1 гривню.

Компанія "Гарант Метиз Інвест" згодом це рішення оскаржила, і 28 жовтня минулого року виграла суд і скасування рішення Нацбанку про визнання себе пов'язаним з ПриватБанком особою.

"Національний банк сподівається, що зазначена судова практика буде застосовуватися іншими судами при розгляді відповідних позовів щодо оскарження питань пов'язаності з ПриватБанком. На сьогодні Національний банк було подано понад 40 позовів про оскарження пов'язаності з ПриватБанком", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року державний ПриватБанк виграв в Апеляційному суді Лондона у справі про юрисдикції позову. Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "Приватбанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт активів екс-акціонерів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.

Крім того, ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Міністерство фінансів купила 100% акцій за 1 гривню.