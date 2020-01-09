Нацбанк слідом за доларом підвищив курс євро

Національний банк України (НБУ) на 10 січня 2020 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 30 копійок - до 26,79 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 січня встановлено на такому рівні: 26,7998 гривень за євро (+0,3089 грн).

При цьому курс євро на 9 січня становив 26,4909 гривень за євро.

Нагадаємо, сьогодні в обмінних пунктах курс євро в середньому піднімали до 26,77 гривень, що на 17 копійок вище показників попереднього дня. Таким чином, готівковий курс різко зріс, а з урахуванням останніх тенденцій, у тому числі на міжбанківському валютному ринку, зміцнення євро до гривні тільки продовжиться.

Зокрема, сьогодні торги по євро закрилися в діапазоні 26,7671 - 26,7949 грн/євро. В цілому, ситуація на міжбанку справила вплив на офіційний курс валют.

Зазначимо, сьогодні НБУ підвищив курс долара до максимуму за півтора місяці. На 10 січня курс долара встановлено на позначці 24,11 гривень, різниця з попереднім банківським днем склала 28 копійок.