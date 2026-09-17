Нацбанк вышел из "режима тишины": регулятор повысил учетную ставку до 16%

Что решил НБУ

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% (с 15,5% - ред.), учитывая устойчивое фундаментальное ценовое давление, вторичные эффекты от шоков предложения и усиление среднесрочных проинфляционных рисков", - говорится в релизе.

Почему НБУ повысил ставку

Ускорение инфляции: В августе 2026 года потребительская инфляция выросла до 8,1% в годовом измерении, превысив июльский прогноз регулятора из-за более дорогого топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке и роста административных тарифов из-за российских атак на инфраструктуру.

Фундаментальное давление: Производственные затраты бизнеса на электроэнергию, логистику и оплату труда остаются высокими, а потребительский спрос и зарплаты продолжают устойчиво расти.

Внешние и риски безопасности: Продолжающаяся война, усиление атак на энергетику и логистику, а также риски недополучения международного финансирования оказывают дополнительное давление на цены.

Цель и ожидание регулятора

Повышение ставки призвано поддержать привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий. По прогнозам НБУ, это поможет вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения до 5% в 2027 году. При этом регулятор отмечает, что текущее усиление монетарной политики не будет иметь ощутимого сдерживающего влияния на кредитование бизнеса.

НБУ готов и дальше гибко реагировать на изменение рисков: в случае усиления ценового давления ставки могут быть дополнительно повышены, в то время как ухудшение ситуации с безопасностью и охлаждение спроса могут стать основанием для смягчения политики.

Итоги дискуссии Комитета по монетарной политике будут обнародованы 28 сентября 2026 года, а следующее заседание Правления запланировано на 29 октября 2026 года.

Роль учетной ставки НБУ во время войны

Как отмечается на сайте НБУ, учетная ставка является ключевой процентной ставкой Национального банка, которая служит основным ориентиром стоимости денег и индикатором изменений в монетарной политике.

Полномасштабное вторжение России существенно ослабило каналы монетарной трансмиссии и исказило экономические условия, из-за чего традиционное применение учетной ставки как основного инструмента стало невозможным.

Однако адаптация экономики к условиям войны и меры НБУ способствовали восстановлению действенности и прогнозируемости влияния ставки на рыночные ставки, что явилось предпосылкой для перехода к режиму гибкого инфляционного таргетирования.

На текущем этапе учетная ставка остается важным инструментом. В комбинации с другими инструментами она помогает добиваться ценовой стабильности, защищать гривневые сбережения от инфляционного обесценения и обеспечивать устойчивую и контролируемую ситуацию на валютном рынке.

Для возврата учетной ставке роли основного монетарного инструмента Национальный банк продолжает работать над усилением действенности каналов трансмиссионного механизма.

"Режим тишины" в НБУ: как и почему Национальный банк ограничивает коммуникацию перед решениями по монетарной политике

Национальный банк Украины придерживается практики недельного "режима тишины" в коммуникациях по монетарной политике. Это правило действует в течение семи дней до принятия и оглашения соответствующего решения.

Как работает "режим тишины"

Сроки: Период ограничений начинается в последний четверг перед заседанием правления по вопросам монетарной политики и завершается в 14:00 в день заседания - одновременно с публикацией официального решения на сайте НБУ.

Для кого действует: Члены правления НБУ, другие участники комитета по монетарной политике и остальные сотрудники регулятора не имеют права обсуждать темы монетарной политики с представителями СМИ, банками, экспертами, инвесторами или другими заинтересованными лицами (ни on record, ни off record).

Ограничения для медиа: В течение этой недели СМИ не могут публиковать ранее заготовленные интервью, комментарии или другие материалы с участием представителей НБУ, если они содержат высказывания о монетарной политике.

Цель ограничений

"Режим тишины" является стандартной мировой практикой для центральных банков, применяющих инфляционное таргетирование. Главная цель - предотвратить публичные спекуляции вокруг будущего решения регулятора, которые могут навредить ожиданиям участников финансовых рынков, усилить неопределенность или спровоцировать излишнюю волатильность.