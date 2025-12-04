Нацбанк немного снизил курс злотого

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 5 декабря по сравнению с предыдущим днем на 1 копейку - до 11, 63 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 5 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,6340 гривен за 1 злотый (-0,01 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,42 гривны или на 13,8%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,76 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 3 декабря на 2 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.