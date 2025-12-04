ua en ru
Нацбанк немного снизил курс злотого

Украина, Четверг 04 декабря 2025 19:55
Нацбанк немного снизил курс злотого Фото: Курс злотого снизился на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 5 декабря по сравнению с предыдущим днем на 1копейку - до 11,63 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,6340 гривен за 1 злотый (-0,01 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,42 гривны или на 13,8%.

Нацбанк немного снизил курс злотогоbank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,76 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 3 декабря на 2 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 2 копейки. Официальный курс на 4 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1838 гривен за 1 доллар (-0,02 грн).

Официальный курс евро составляет 49,2264 гривен за 1 евро (+0,04 грн).

Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 42,16-42,20 гривен, что на 6 копеек ниже курса 3 декабря. Курсы евро находятся на уровне 49,21-49,24 гривен, что на 1-2 копейки выше предыдущего дня.

