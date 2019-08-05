Нацбанк різко підвищив курс євро

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив офіційний курс євро на 41 копійку - до 28,77 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Повідомляється, що офіційний курс євро на 6 серпня встановлено на такому рівні: 2877,6927 гривні за 100 євро (+41,4745 грн). При цьому курс євро на 5 серпня становив 2836,2182 гривні за 100 євро.

Нагадаємо, сьогодні на міжбанківському ринку курс долара показав помірне зростання. Зокрема, на відкритті долар пробивав позначку 25,74 гривень, однак протягом дня знижувався і в підсумку закріпився на рівні 25,67 гривень. Міжбанківські торги щодо інших валют закрилися в діапазоні євро 28,6517 - 28,6939 грн/євро, російський рубль 0,3937 - 0,3945 грн/рубль.

Крім того, Національний банк України на 6 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,73 гривень за долар. У той же час аналітики вважають, що на цьому тижні долар до гривні істотно не зміниться. Долар на міжбанку може торгуватися в районі 25,7 гривень, а готівковий долар у банках - близько 25,3/25,7 гривень.