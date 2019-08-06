Нацбанк підвищив курс золота

Фото: курс золота трохи виріс (Pixabey)

Курс золота виріс на 6 серпня

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота до 375,07 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Зокрема, на 6 серпня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 375075,41 грн за 10 тройських унцій (+8341,11 грн);

Срібло - 4167,79 грн за 10 тройських унцій (+80,48 грн);

Платина - 216431,73 грн за 10 тройських унцій (+893,45 грн);

Паладій - 357459,78 грн за 10 тройських унцій (-13092,41 грн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс долара продовжив стрімке зростання після істотного падіння минулого тижня. Зазначимо, аналітики вважають, що на цьому тижні долар до гривні істотно не зміниться. Долар на міжбанку може торгуватися в районі 25,7 гривень, а готівковий долар у банках - близько 25,3/25,7 гривень.