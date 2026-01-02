RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Нацбанк повысил курс злотого на 6 копеек

Фото: Курс злотого составляет 11,77 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс польского злотого к гривне на 5 января 11,77 гривен, что на 6 копеек выше курса 2 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора

Официальный курс польского злотого на 5 января 2026 года установлен на таком уровне: 11,7709 гривен за 1 злотый (+0,06 гривен по сравнению с предыдущим днем).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,41 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,41 гривен и продают по 11,86 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы покупки-продажи выросли на 7-12 копеек, а с 1 января 2025 года (9,6-10,5 гривен) они увеличились на 1,36-1,81 гривни.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ повысил курс доллара к гривне на 12 копеек. Официальный курс на 5 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,2942 гривен за 1 доллар (+0,12 грн).

Официальный курс евро также подрос - до 49,5794 гривен за 1 евро (+0,03 грн).

На межбанке курс доллара в результате торгов 1 января снизился на 8 копеек – до 42,12-42,22 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,42-49,53 гривен (-0,08-0,09 по сравнению с предыдущим днем).

Напомним, что официальный курс злотого на 2 января был установлен на уровне 11,71 гривен, что на 9 копеек ниже курса предыдущего дня. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).

