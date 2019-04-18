Нацбанк відзначає коливання на валютному ринку після рішення суду по ПриватБанку

Національний банк України (НБУ) зафіксував негативні коливання на валютному ринку після рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність націоналізації Приватбанку. Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що НБУ докладає максимум зусиль для недопущення паніки.

"Ми не можемо прогнозувати сьогодні, як це (рішення суду - ред.) вплине на курс, хоча деякі коливання були відчутні сьогодні. Різниця між ранком і закриттям міжбанківського ринку була плюс 15 копійок - у співвідношенні долара до гривні", - сказав Смолій.

За його словами, за попередніми висновками, у разі скасування рішення про націоналізацію Приватбанку, Фонду гарантування вкладів фізичним особам доведеться виплатити вкладниками близько 100 млрд гривень.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звернувся в Службу безпеки України та генерального прокурора з проханням порушити кримінальну справу за неправосудне рішення про незаконність націоналізації Приватбанку.

Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського у Національному банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.