Нацбанк ще більше знизив курс євро

Національний банк України (НБУ) на 1 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив офіційний курс євро на 8 копійок - до 27,90 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, офіційний курс євро на 1 серпня встановлено на такому рівні: 2790,0644 гривні за 100 євро (-7,9741 грн). При цьому курс євро на 31 липня становив 2798,0385 гривні за 100 євро.

Нагадаємо, сьогодні курс долара на закритті міжбанку почав рости після ранкового обвалу. Зокрема, торги закрилися в діапазоні: долар 25,0950 - 25,1350 грн/долар, євро 27,9808 - 28,0029 грн/євро, російський рубль 0,3949 - 0,3959 грн/рубль.

Як розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб в коментарі РБК-Україна, американська валюта на міжбанку в найближчі дні буде торгуватися на відмітках 25,0-25,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9-25,2 грн. Він підкреслив, що долар до гривні стійко знижується з початку року і вже опустився до рівнів початку вересня 2016 року.

Відзначимо, напередодні курс євро опустився нижче за 28 гривень вперше з січня 2017 року.