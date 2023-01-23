Наткнулись на спрятанную "растяжку". Возле Лимана погибли два человека

"Тела погибших следственно-оперативная группа обнаружила в лесополосе вблизи поселка. Как было установлено, мужчины в возрасте 46 и 57 лет наткнулись на скрытую "растяжку", которая привела в действие противопехотную мину ОЗМ-72", - говорится в сообщении.

Как добавляют в полиции, на следующий день в Краматорскую городскую больницу доставили 35-летнего жителя пгт Ямполь с многочисленными ранами и ожогами.

Полицейские выяснили, что мужчина на собственном грузовике ГАЗ-66 заехал в лесной массив и правым передним колесом наехал на мину.

"Возможно именно взрыв со стороны пассажирского сиденья и позволил ему выжить", - говорят в полиции.