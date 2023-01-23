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Наткнулись на спрятанную "растяжку". Возле Лимана погибли два человека

Фото: двое мужчин погибли возле Лимана, подорвавшись на растяжке 23 января (dn.npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Двое мужчин погибли в заминированной лесополосе возле поселка Дробышево в Лиманском районе Донецкой области. Они случайно набрели на спрятанную оккупантами "растяжку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление полиции в Донецкой области.

"Тела погибших следственно-оперативная группа обнаружила в лесополосе вблизи поселка. Как было установлено, мужчины в возрасте 46 и 57 лет наткнулись на скрытую "растяжку", которая привела в действие противопехотную мину ОЗМ-72", - говорится в сообщении.

Как добавляют в полиции, на следующий день в Краматорскую городскую больницу доставили 35-летнего жителя пгт Ямполь с многочисленными ранами и ожогами.

Полицейские выяснили, что мужчина на собственном грузовике ГАЗ-66 заехал в лесной массив и правым передним колесом наехал на мину.

"Возможно именно взрыв со стороны пассажирского сиденья и позволил ему выжить", - говорят в полиции.

Напомним, в понедельник, 16 января, в Бериславском районе Херсонской области двое мужчин подорвались на мине российских оккупантов. В результате чего они погибли.

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Донецкая область