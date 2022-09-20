В НАТО сделали заявление по войне с Россией

НАТО не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на помощь, оказываемую Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра изданию ERR.
"Нет. НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко. Если бы Россия напала на одно из наших государств-членов, было бы совершенно ясно, и мы стараемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую пядь территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до этого момента НАТО не воюет с Россией", - сказал он.
При этом по его мнению, очень важно, чтобы Украина осталась суверенным государством и Украине решать, чем закончится война.
"НАТО своими действиями поддерживает Украину и неотъемлемое право Украины защищаться от страны, которая на нее нападает. Так записано в Уставе ООН. Поэтому правомерно, что члены НАТО и еще более 20 других стран поддерживают Украину. Поддерживают всеми способами, какими могут", - добавил Бауэр.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что риск прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией есть. И если российская сторона нападет на Литву, то это и станет причиной начала войны.
При этом страны НАТО определили Россию как наиболее значимую и прямую угрозу для безопасности Альянса. Это указано в новой стратегической концепции, которую ранее приняли в Мадриде.
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