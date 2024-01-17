В НАТО заявили, что Украина будет одним из приоритетов на саммите в Вашингтоне

"На нынешнем саммите в Вашингтоне мы пойдем дальше. Будем делать все необходимое для обеспечения безопасности наших людей, наших наций и международной системы, основанной на правилах", - сказал он.

По его словам, на саммите обсудят усиление коллективной обороны, особенно противовоздушной и противоракетной обороны. Поддержка Украины также будет одним из главных приоритетов саммита.

"Первое заседание Совета НАТО-Украина в формате начальников генеральных штабов - еще одно свидетельство нашей постоянной поддержки этой нации, ведь украинцы также борются вместе с нами. И мы будем еще теснее сотрудничать с нашими партнерами по всему миру", - заявил Мирча Джоане.

Встреча военных лидеров НАТО

Сегодня и завтра в Брюсселе состоится заседание высшего военного органа НАТО - Военного комитета альянса.

Также в Брюсселе 17 февраля запланирована первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих Вооруженными силами. Участие в ней примет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, он выступит в онлайн-режиме.