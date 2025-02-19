В НАТО заявили, что РФ потеряла более 530 000 военных в Украине за прошлый год, - Politico

По словам неназванного чиновника Североатлантического союза, всего за три года полномасштабного вторжения в Украину потери РФ достигли 837 тысяч убитыми и ранеными.

Удары России и успехи Украины

Представитель НАТО также заявил, что в январе Россия выпустила по Украине 10 900 боеприпасов Подавляющее большинство составили ударные дроны типа "Шахед".

Однако, по его мнению, Украине удалось добиться определенных успехов во время ответных атак на российских оккупантов. Например, удары по российским НПЗ привели к тому, что поставки на нефтеперерабатывающие заводы РФ снизились примерно на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

Северокорейские войска в Украине

Вместе с тем представитель НАТО рассказал о присутствии северокорейских войск в Курской области. По его словам, сейчас в регионе находятся 11 тысяч военных КНДР. Однако лишь "относительно небольшая часть" северокорейцев фактически вовлечены в боевые действия. Остальные находятся за линией фронта.

По мнению чиновника, северокорейским войскам гораздо труднее адаптироваться к атакам беспилотников, чем их российским военным. Он добавил, что северокорейцы больше полагаются на волны человеческих атак.