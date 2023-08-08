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В НАТО заявили, что не видят угрозы от "вагнеровцев" в Беларуси

Фото: в НАТО заявили, что не видят угрозы от "вагнеровцев" в Беларуси (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

НАТО наблюдает за всей военной деятельностью в Беларуси. Однако Альянс пока не видит прямой или косвенной угрозы со стороны боевиков российского ЧВК "Вагнер".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила представитель НАТО Оана Лонгеску в интервью РАР.

"Мы не видим ни прямой или опосредованной военной угрозы со стороны наемников "Вагнера" для наших союзников, но мы остаемся бдительными", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время НАТО значительно усилило оборонное присутствие в восточной части Североатлантического союза. Это ответ на агрессию России, и "продолжает делать все необходимое для сдерживания любой угрозы и защиты каждого сантиметра территории Альянса".

"Как заявили лидеры НАТО на Вильнюсском саммите в июле, мы призываем все страны не оказывать никакой помощи незаконной войне России против Украины и осуждаем всех, кто активно способствует российской войне", - сказала Лонгеску.

Наемники ЧВК "Вагнера" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысяч "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники отмечают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Белоруссия направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

Добавим также, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

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