В НАТО заявили об усилении присутствия в Балтийском море после повреждения кабелей

Члены Североатлантического альянса (НАТО) решили усилить военное присутствие блока в Балтийском море. Такое решение принято для защиты инфраструктуры после недавнего повреждения подводных кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО .

В заявлении Альянса указывается, что члены блока на встрече 30 декабря в штаб-квартире НАТО обсудили безопасность критической инфраструктуры в Балтийском море после повреждения подводных кабелей между двумя странами 25 декабря.

"Повреждение кабелей, которое расследуют финские власти, является одним из нескольких последних инцидентов в Балтийском море, которые рассматриваются как возможная диверсия", - отметили в Альянсе.

Страны-союзники выразили "полную солидарность" с Эстонией и Финляндией после данного инцидента в море.

"С целью сохранения бдительности, повышения осведомленности о ситуации и предотвращения будущих инцидентов НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море", - говорится в заявлении блока.

Кроме того, указывается, что члены НАТО также рассматривают "другие меры" по устранению потенциальных угроз для критически важной подводной инфраструктуры. В частности, при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры, созданного в мае, добавили в Альянсе.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Ранее сообщалось, что 25 декабря в Финляндии заявили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией, который расположен в Балтийском море.

Как рассказал тогда финский национальный оператор электросетей Fingrid, был поврежден подводный электрокабель Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. Позже стало известно, что пострадали два кабеля связи группы Elisa, и один - CITIC Telecom.

26 декабря премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна планирует усилить защиту критической инфраструктуры после инцидента с кабелем в Финском заливе (залив на востоке Балтийского моря, омывает берега Финляндии, Эстонии и РФ). Для этого могут привлечь союзников по НАТО.

Финляндия не исключает версию об умышленном повреждении подводной ЛЭП, так как в районе, где пролегают кабели, в момент разрыва связи фиксировались два судна.

Позже стало известно, что власти Финляндии расследуют дело нефтяного танкера, который, вероятно, является частью теневого флота России. 26 декабря финская полиция провела спецоперацию на российском "теневом танкере", которое подозревается в данной диверсии.

Также сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб призвал мир противодействовать рискам, которые представляют суда теневого флота РФ.

27 декабря высокий представитель Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС готовит санкции против "теневого флота" РФ. А 30 декабря Каллас заявила, что диверсии, происходящие в последние месяцы в Европе - не единичные случаи, а часть системы скоординированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС. Она добавила, что к этим инцидентам причастна РФ.

Добавим, генсек НАТО Марк Рютте еще 27 декабря заявил о планах Альянса усилить военное присутствие в Балтийском море из-за диверсий.