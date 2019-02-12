У НАТО мають намір наростити військову присутність в Чорному морі

Альянс продовжить надавати практичну підтримку Україні

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В частности, Столтенберг отметил, что возведение Москвой моста над Керченским проливом не соответствует нормам права, так как контроль России над Крымом был установлен незаконным путем.

"Противоправное задержание украинских моряков в ноябре 2018 года и арест их кораблей только усилили наши беспокойства относительно российских нарушений", - сказал Столтенберг.

Также генсек отметил, что НАТО продолжит оказывать Украине практическую поддержку и будет усиливать влияние в Черноморском регионе.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что альянс помогает Украине с модернизацией Вооруженных сил Украины и в борьбе с коррупцией для того, чтобы Украина могла стать полноправным членом НАТО.

Отметим, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят 18 февраля ситуацию в Украине. На повестке дня будет обсуждаться вопрос расширения пакета санкций против России, мобилизация поддержки государств-членов ЕС в контексте освобождения украинских моряков.