В НАТО восхищены украинскими боевыми роботами и их главным преимуществом на фронте

Украинская оборонно-технологическая компания DevDroid внедрила подход, при котором боевые роботы получают обновления программного обеспечения так же, как мобильные телефоны или операционные системы.

Речь идет о регулярных дистанционных апдейтах, которые позволяют добавлять новые функции, исправлять ошибки и повышать эффективность систем буквально за считанные минуты.

По словам представителя компании, программное обеспечение роботов обновляют каждые несколько недель. В некоторых случаях исправления могут устанавливаться практически мгновенно - это критично в условиях войны.

Разработчики могут протестировать новую функцию вместе с подразделением и уже в течение недели развернуть ее на всех системах.

В то же время, как и в случае со смартфонами, только программных обновлений недостаточно. Примерно раз в полгода компания проводит серьезные апгрейды "железа", которые могут существенно менять возможности техники - например, увеличивать дальность работы роботов.

Для этого инженерные команды работают непосредственно вблизи фронта: они ремонтируют поврежденные системы, модернизируют их и даже эвакуируют с поля боя.

Ключевую роль в совершенствовании технологий играет обратная связь от военных. Именно благодаря их запросам, в частности, появилась идея оснащения роботов противотанковыми средствами.

Компания поддерживает постоянную связь с подразделениями, что позволяет оперативно реагировать на потребности и быстро внедрять изменения.

Западные партнеры уже признают, что должны учиться у ВСУ. По мнению адмирала Пьера Вандье, Верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации, Альянсу крайне необходима украинская "ДНК адаптации".

Следует отметить, что использование роботизированных систем на фронте стремительно растет. За последние три месяца они выполнили более 22 тысяч миссий.

Украина планирует масштабировать это направление: только за полгода могут закупить около 25 тысяч новых роботов, а в перспективе - перевести всю фронтовую логистику на роботизированные решения.