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НАТО запретила своим сотрудникам загружать TikTok, - CNN

Фото: НАТО запретила своим сотрудникам загружать TikTok (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

НАТО официально запретила сотрудникам загружать приложение TikTok на свои устройства, предоставленные Североатлантическим альянсом, ссылаясь на соображения безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам чиновников НАТО, сегодня сотрудникам альянса разослали уведомление с объявлением о запрете. Сообщение сделало запрет официальным, но TikTok и раньше нельзя было использовать на устройствах, выданных НАТО, по словам чиновников, из-за внутренних технических ограничений.

"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. НАТО предъявляет жесткие требования к определению приложений для использования в служебных целях. TikTok недоступен на устройствах НАТО", - заявил высокопоставленный представитель НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США.

Кроме того, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.

Также служащим Сил обороны Швеции запретили использовать приложение социальной сети TikTok на своих рабочих телефонах.

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