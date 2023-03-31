НАТО запретила своим сотрудникам загружать TikTok, - CNN

По словам чиновников НАТО, сегодня сотрудникам альянса разослали уведомление с объявлением о запрете. Сообщение сделало запрет официальным, но TikTok и раньше нельзя было использовать на устройствах, выданных НАТО, по словам чиновников, из-за внутренних технических ограничений.

"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. НАТО предъявляет жесткие требования к определению приложений для использования в служебных целях. TikTok недоступен на устройствах НАТО", - заявил высокопоставленный представитель НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США.

Кроме того, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.

Также служащим Сил обороны Швеции запретили использовать приложение социальной сети TikTok на своих рабочих телефонах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.