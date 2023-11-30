В НАТО считают, что Украина, вероятно, не сможет вытеснить все войска РФ до конца 2024 года

По словам одного из чиновников НАТО на условиях анонимности, Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска со своей территории до конца 2024 года.

В то же время, как отмечает издание, западные союзники Украины уверяют, что финансовая и военная поддержка не уменьшится, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Однако, как сообщили трое дипломатов НАТО, обеспечение заказов оружия, особенно ракет и боеприпасов, с оборонной промышленностью и содействие более быстрому производству "идет не совсем так, как планировалось".

Военная помощь Украине

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейскому союзу и НАТО необходимо сотрудничать в вопросе производства вооружения, чтобы удовлетворить потребности Украины.

В начале мая Совет Евросоюза принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что ЕС отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока что он выполнен всего на 30%.

Также сообщалось, что на фоне опасений в ЕС об отставании от графика поставки Украине артснарядов допускается вариант, который будут закупаться в странах, не находящихся в Евросоюзе.

Вчера глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что страны-члены НАТО должны убедить компании по производству вооружения увеличить объемы выпуска своей продукции для удовлетворения потребностей Украины в ближайшие два года.