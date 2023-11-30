RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В НАТО считают, что Украина, вероятно, не сможет вытеснить все войска РФ до конца 2024 года

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В НАТО предполагают, что Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска со своей территории до конца 2024 года. Однако западные союзники уверяют, что финансовая и военная поддержка Киева не ослабнет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам одного из чиновников НАТО на условиях анонимности, Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска со своей территории до конца 2024 года.

В то же время, как отмечает издание, западные союзники Украины уверяют, что финансовая и военная поддержка не уменьшится, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Однако, как сообщили трое дипломатов НАТО, обеспечение заказов оружия, особенно ракет и боеприпасов, с оборонной промышленностью и содействие более быстрому производству "идет не совсем так, как планировалось".

Военная помощь Украине

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейскому союзу и НАТО необходимо сотрудничать в вопросе производства вооружения, чтобы удовлетворить потребности Украины.

В начале мая Совет Евросоюза принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что ЕС отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока что он выполнен всего на 30%.

Также сообщалось, что на фоне опасений в ЕС об отставании от графика поставки Украине артснарядов допускается вариант, который будут закупаться в странах, не находящихся в Евросоюзе.

Вчера глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что страны-члены НАТО должны убедить компании по производству вооружения увеличить объемы выпуска своей продукции для удовлетворения потребностей Украины в ближайшие два года.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВойна России против Украины