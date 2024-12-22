НАТО определит размер расходов на оборону после переговоров с Трампом, - премьер Греции

В следующем году будет установлена новая сумма, которую НАТО будет выделять на оборону. Это решение примут после переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Когда мы пообщаемся с новым президентом (США, - ред.), станет понятно, какую цифру мы согласуем в рамках НАТО", - отметил Мицотакис.
По его словам, государства НАТО осознают то, что на оборону нужно будет выделять больше средств.
Мицотакис отказался назвать конкретную цифру, отвечая на вопрос журналиста по этому поводу.
"Это будет больше 2%. Но не будем называть цифру, потому что у всех нас есть свои национальные соображения, и мы не должны забывать, что мы работаем в европейских рамках", - сказал он.
Заметим, что еще ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, хочет, чтобы союзники по НАТО увеличили свои расходы на оборону более чем вдвое по сравнению с нынешним показателем в 2%.
Согласно сообщениям, команда Трампа сообщила европейским чиновникам, что новый американский президент ожидает увеличения членами НАТО их расходов на оборону до 5% ВВП.
"Мы все еще должны убедить нашего трансатлантического партнера, что мы серьезно относимся к собственной безопасности, потому что нам нужен наш трансатлантический партнер в рамках НАТО", - добавил греческий премьер.
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