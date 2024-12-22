НАТО определит размер расходов на оборону после переговоров с Трампом, - премьер Греции

"Когда мы пообщаемся с новым президентом (США, - ред.), станет понятно, какую цифру мы согласуем в рамках НАТО", - отметил Мицотакис.

По его словам, государства НАТО осознают то, что на оборону нужно будет выделять больше средств.

Мицотакис отказался назвать конкретную цифру, отвечая на вопрос журналиста по этому поводу.

"Это будет больше 2%. Но не будем называть цифру, потому что у всех нас есть свои национальные соображения, и мы не должны забывать, что мы работаем в европейских рамках", - сказал он.