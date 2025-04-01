НАТО определило Россию долгосрочной военной угрозой: что это значит для Европы и США

По его словам, Россия десятилетиями готовилась к противостоянию с НАТО, и эта тенденция не изменилась. Об этом свидетельствует полная жестокость тех военных сил, которые россияне используют, после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Теперь мы можем оценить, что их военные силы используются и для политических целей. Эти политические цели очевидны. Путин уже несколько раз их называл", - подчеркнул Будрис.

В частности, по словам Будриса, Кремль стремится вытеснить США из Европы, подорвать инфраструктуру Альянса и не допустить процветания стран Балтии.

"Это долгосрочная цель для России. Мы оцениваем угрозу, намерение и возможности. Намерение очевидно. Он об этом объективно говорит. И способности тоже он развивает. Поэтому угроза реальная и долгосрочная. И мы должны обеспечить сдерживание", - пояснил он.

Будрис подчеркнул, что НАТО, как и Украина, имеет только три варианта взаимодействия с Россией: война, угрозы или оккупация.

"Чтобы избежать последнего, необходимо быть в позиции сдерживания, иначе мы окажемся в состоянии войны", - заявил он.

В этом контексте он назвал поддержку Украины и ее будущее членство в НАТО ключевыми элементами безопасности региона.

"Нет иллюзии об их намерении. Какие истории они не рассказывали бы о сотрудничестве, им никто не нужен. Им нужны территории, они хотят подчинять соседей. Вот с кем мы имеем дело. Поэтому сейчас наша обязанность убедить европейских партнеров инвестировать в оборону больше и отстраивать наши сильные стороны, чтобы мы были эффективны против россиян", - подытожил Будрис.

Путин готовится к войне с НАТО

Напомним, в новом докладе Федеральной разведывательной службы Германии и Бундесвера говорится о том, что российские власти, скорее всего, готовятся к масштабной войне против НАТО.

Там указано, что российский диктатор Владимир Путин воспринимает отношения с Западом как системный конфликт, именно поэтому он готов использовать силу для достижения своих целей.