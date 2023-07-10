Страны НАТО утвердили планы обороны на случай атаки России, которые блокировала Турция

За день до саммита в Вильнюсе страны НАТО, преодолев блокаду Турции, достигли согласия по оборонным планам, в которых подробно описано, как Альянс будет реагировать в случае атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отмечается, десятилетиями НАТО не видело потребности в крупномасштабных планах обороны, поскольку вело небольшие войны в Афганистане и Ираке и считало, что некоторые постсоветские страны больше не представляют экзистенциальной угрозы для Альянса.

Но учитывая, что самая кровавая война в Европе с 1945 года бурлит прямо за границами НАТО, в Украине, Альянс должен разработать все возможные сценарии и спланировать оборону задолго до конфликта с таким противником как Россия.

Однако Турция блокировала утверждение планов через формулировки по географическим местам, таким как Кипр.

Оборонные планы НАТО

Региональные планы состоят из тысяч страниц секретных военных планов, описывающих, как НАТО будет реагировать на российскую атаку.

В частности, Альянс предоставит странам рекомендации по модернизации их вооруженных сил и материально-технического обеспечения.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран НАТО не смогли достичь согласия по поводу новых планов реагирования Альянса на российскую атаку. Турция заблокировала решение из-за формулировки географических мест, в том числе по Кипру. Однако НАТО все же планирует найти решение до саммита в Вильнюсе.