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В НАТО отреагировали на заявления России о выходе из Херсона

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Среда 09 ноября 2022 18:53
В НАТО отреагировали на заявления России о выходе из Херсона Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

НАТО осведомлено о заявлениях российского командования об отводе оккупационных войск из Херсона, однако ожидает информации о развитии событий на земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы слышали заявления, но мы, конечно, будем ждать, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на земле", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что россияне сначала вышли из северной части Украины и части Харьковской области, сейчас украинские защитники шаг за шагом выбивают оккупантов из Херсонской области.

Напомним, командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.

При этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.

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Российская Федерация НАТО Йенс Столтенберг Херсон
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