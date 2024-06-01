RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В НАТО отреагировали на разрешение для Украины бить по России западным оружием

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина должна иметь возможность защищаться от российской агрессии. Право на самооборону позволяет наносить удары по целям на территории агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью "Радио Свобода".

"Надо помнить, это - военная агрессия. Россия напала на другую страну - и это грубое нарушение международного права. А, согласно международному праву, самооборона является легитимной, учитывая, что делает Украина, то есть они защищаются сами", - сказал он.

Генсек НАТО приветствовал решение партнеров разрешить Украине использовать предоставленное западное оружие для ударов по России для защиты Харькова. Он подчеркнул, что Украина должна иметь возможность защищаться.

"Было бы очень тяжело, если бы украинцы были вынуждены признать, что артиллерийские батареи, ракетные батареи или аэродромы на российской стороне были бы для россиян в какой-то степени безопасны, поскольку украинцы не могли бы использовать против них это оружие", - считает Столтенберг.

Он отказался отвечать на то, может ли Украина атаковать радиолокационные станции на территории России, но подчеркнул, что операции должны соответствовать международному праву и выполняться ответственно.

 

Что этому предшествовало

Напомним, вчера, 31 мая, стало известно, что США и Германия разрешили Украине использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Однако страны установили ограничения. Американское и немецкое оружие разрешили использовать только в приграничных регионах РФ, где могут готовиться атаки на Харьков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что США передали сигнал по военным каналам. Он заявил, что хочет увидеть на практике, как это будет происходить.

Следует добавить, что ряд других партнеров Украины заявили, что не ограничивают Украину в использовании предоставленного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеВойна России против Украины