В НАТО отреагировали на разрешение для Украины бить по России западным оружием

"Надо помнить, это - военная агрессия. Россия напала на другую страну - и это грубое нарушение международного права. А, согласно международному праву, самооборона является легитимной, учитывая, что делает Украина, то есть они защищаются сами", - сказал он.

Генсек НАТО приветствовал решение партнеров разрешить Украине использовать предоставленное западное оружие для ударов по России для защиты Харькова. Он подчеркнул, что Украина должна иметь возможность защищаться.

"Было бы очень тяжело, если бы украинцы были вынуждены признать, что артиллерийские батареи, ракетные батареи или аэродромы на российской стороне были бы для россиян в какой-то степени безопасны, поскольку украинцы не могли бы использовать против них это оружие", - считает Столтенберг.

Он отказался отвечать на то, может ли Украина атаковать радиолокационные станции на территории России, но подчеркнул, что операции должны соответствовать международному праву и выполняться ответственно.