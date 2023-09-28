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НАТО отправляет самолеты наблюдения AWACS в Литву, чтобы следить за военной активностью РФ

Четверг 28 сентября 2023 15:31
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НАТО отправляет самолеты наблюдения AWACS в Литву, чтобы следить за военной активностью РФ Фото: НАТО разворачивает самолеты наблюдения AWACS в Литве (nato.int)
Автор: Елизавета Драбкина

НАТО временно разместит самолеты дальнего радиолокационного слежения Воздушной системы предупреждения и управления (AWACS) в литовском городе Шяуляй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Первый из двух самолетов прибудет сегодня. Он будет выполнять миссии по мониторингу российской военной активности вблизи границ Альянса.

"Агрессивная война России против Украины усилила наше внимание к среде безопасности в регионе Балтийского моря. Наши самолеты AWACS могут обнаруживать самолеты и ракеты за сотни километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО. Я благодарю Литву за то, что она принимает у себя этот самолет. Это важный вклад в нашу общую безопасность", - сказал исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт.

Отметим, что из-за российской агрессии против Украины НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов наблюдения и танкеров.

Кроме того, на прошлой неделе США развернули четыре дополнительных истребителя F-16 в Румынии для усиления миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Это произошло после того, как в Румынии обнаружили обломки российских дронов.

С февраля 2022 года самолеты AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

В ближайшие дни AWACS приступит к разведывательным полетам над территорией Альянса. Миссия продлится несколько недель.

В Альянсе сообщают, что самолеты принадлежат к флоту из 14 самолетов наблюдения, принадлежащих НАТО и базирующихся в Гайленкирхене, Германия. Для обслуживания самолетов в Литву направят около 150 военнослужащих НАТО.

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