В НАТО ответили на очередные угрозы Путина применить ядерное оружие

"Мы наблюдаем подобное использование ядерных угроз со стороны российских лидеров в течение как минимум двух лет, с тех пор, как началась война в Украине. И это от такой ядерной сверхдержавы, как Россия", - говорится в заявлении.

По его словам, это крайне безответственно, поскольку, обладая таким оружием, также необходимо проявлять сдержанность. В НАТО считают, что это часть их арсенала для психологического давления и запугивания.

Путин блефует

Джоанэ сказал, что заявления российского диктатора Владимира Путина основываются на логике психологического запугивания, а не на реальных намерениях.

"Мы не видим непосредственной угрозы применения Россией такого оружия. Но такие заявления очень опасны, поскольку подрывают доверие в области ядерного оружия. Россия знает последствия такого развития событий", - сказал заместитель генсека НАТО.

Также Джоанэ добавил, что это в основном тот же напыщенный способ наброситься на Запад и описать войну, которую Путин начал в Украине, как "войну цивилизаций", или для оправдания утверждения, что Запад якобы пытается уничтожить Россию, что в НАТО назвали полной чушью.

Что сказал Путин

Напомним, вчера, 29 февраля, российский диктатор Владимир Путин обратился к Федеральному собранию РФ.

Глава Кремля, в частности, начал хвастаться оружием, которое имеет Россия, в том числе и ракетами, которые способны нести ядерный заряд. Он угрожал "продемонстрировать" межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые якобы способны пролетать 18 тысяч километров.

В Госдепе сказали, что США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия. Угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина безответственны.

Более подробно о том оружии, которое Путин упоминал в своей речи, - в материале РБК-Украина.