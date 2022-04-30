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НАТО не бачить військових ризиків для Молдови, але провокації в регіоні можуть продовжитися

Фото: заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане (facebook.com/AspenInstituteRomania)
Автор: Дмитрий Кузнецов

НАТО не бачить військових ризиків для Молдови. Однак у регіоні зберігається загроза нових провокацій, але вже під чужим прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника генсека НАТО Мірчі Джоане телеканалу Digi 24.

"Ми не бачимо неминучих військових ризиків щодо Молдови в цей момент. Замість цього (в регіоні - ред.) очікуються провокації під чужим прапором", - сказав Джоане.

За його словами, спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові тривають. Він додав, що Росія таким чином прагне створити труднощі не тільки Кишиневу, а й Збройним силам України в західних регіонах і в районі Одеси.

Нагадаємо, днями в невизнаному Придністров'ї (окупована Росією територія Молдови) сталося кілька вибухів. Про те, хто стоїть за ними і які цілі переслідують їх організатори - в матеріалі РБК-Україна "Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я".

Зазначимо, раніше стало відомо про підготовку Росією наступу на Україну з Придністров'я.

Війна Росії проти України йде 66-й день. Об'єктивна інформація про ситуацію - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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