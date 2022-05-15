Правляча партія Швеції готова сьогодні підтримати вступ до НАТО

Правляча партія Швеції готова виступити за вступ країни до НАТО. Заява, яка очікується сьогодні, відриє шлях для подачі на членство в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Соціал-демократи прем'єр-міністра Магдалени Андерссон минулого тижня провели внутрішні дебати з приводу відмови від давньої опозиції членства в НАТО.

Оскільки керівництво партії заявило, що прийме рішення в неділю, підтримка приєднання до альянсу матиме переважну більшість у шведському риксдазі, оскільки більша частина опозиції вже підтримує рішення.

Міжпартійний парламентський огляд, проведений в п'ятницю, показав, що вступ до НАТО зміцнить національну безпеку Швеції і допоможе стабілізувати Північний і Балтійський регіони.

Президент і прем'єр-міністр Фінляндії в четвер твердо взяли курс своєї країни на вступ до західного альянсу "без зволікання", посиливши імпульс Швеції.

Після того як керівництво Фінляндії оголосило про свою рішучість приєднатися, Кремль заявив, що це являє собою ворожий крок, що загрожує Росії, і туманно попередив про "кроки у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру".

Всього кілька місяців тому, коли Росія напала на Україну, вступ до НАТО був далекою перспективою. Але війна змусила Швецію, і Фінляндію переосмислити свої потреби в області безпеки і почати шукати безпеку в союзі, від якого вони залишалися осторонь протягом довгих років холодної війни. Вторгнення Росії підірвало давню політику безпеки і викликала хвилю громадської підтримки членства в НАТО в обох країнах.

Швеція відновлювала свої збройні сили протягом останнього десятиліття, особливо після окупацією Росією Криму в 2014 році. Зокрема Країна закупила американські зенітно-ракетні комплекси Patriot і розмістила війська на Балтійському острові Готланд.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, подасть заявку на членство в НАТО 18 травня.