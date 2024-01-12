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НАТО об ударах США и Британии по хуситам: носили оборонительный характер

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Удары американских и британских военных по поддерживаемым Ираном хуситах в Йемене были оборонительными и направлены на сохранение свободы судоходства на одном из самых важных водных путей в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Хуситы поддерживаются, снабжаются и оснащаются Ираном. Поэтому на Тегеране лежит особая ответственность за обуздание своих сторонников", - заявил представитель НАТО.

Он отметил, что Североатлантический альянс не участвовал в ударах, но США и Великобритания являются членами НАТО, а два других члена НАТО - Нидерланды и Канада - оказали поддержку.

Удары США и союзников по позициям хуситов в Йемене

С ноября прошлого года в Красном море йеменские хуситы начали атаковать торговые суда, которые, по их зявлениями, якобы имели связи с Израилем.

На этой неделе йеменские боевики предприняли самую большую атаку, при этом военным Соединенных Штатов и Британии удалось отбили ее.

В ночь на 12 января в ответ на постоянные атаки боевиков Британия и США нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в нашем материале.

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ЙеменНАТОСоединенные Штаты Америки