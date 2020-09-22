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НАТО вимагає від РФ прозорого розслідування отруєння Навального

Автор: Инна Собора

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що використання отрути класу “Новічок” є порушенням міжнародного законодавства щодо хімічної зброї. Він закликав Росію провести повне розслідування цієї справи.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Столтенберг назвав отруєння Навального нападом на фундаментальні демократичні права людини.

“Ми жорстко засудили атаку “Новічком” проти Олексія Навального. Я закликаю Росію провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої атаки. Це не просто напад... це також є серйозними порушенням міжнародного законодавства, а також - угоди про контроль озброєння - Конвенції про хімічну зброю. То ж це вимагає потужної міжнародної реакції”, - заявив генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що країни НАТО обговорюють можливі заходи щодо Росії у зв'язку з отруєнням Навального, але поки не можна сказати, якими вони будуть.

Нагадаємо, Навальний втратив свідомість 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Потім опозиціонера перевезли в берлінську клініку "Шаріте". Пізніше уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

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